Добыто. Электронная подпись документов — подписать с ЭЦП онлайн

Как подписать документ ЭЦП в сервисе «Добыто»

Сервис «Добыто» для ЭЦП подписывает ваши файлы и создает открепленную электронную подпись или формирует ее в виде присоединенной подписи.

Открепленная подпись — вариант, при котором файл ЭЦП формируется отдельно от того документа, которым он подписывается. Формат электронной подписи — sig (от английского signatura («подпись»).

Присоединенная подпись создает новый файл, в который помещается подписываемый документ и подпись к нему в формате sig.

ЭЦП в pdf в нашем сервисе встроить нельзя — для этого нужно специальное программное обеспечение, как КриптоПро PDF.

Настройка компьютера для подписания файлов ЭЦП

Для использования ЭЦП на компьютере нужно проверить параметры и ПК и при необходимости его настроить. С подробной инструкцией можно ознакомиться здесь https://fias-register.nalog.ru/Signature/Check

Автоматизированная настройка по ссылке — https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?searchString=§ionId=1608&strictEqual=false

Подписать документ ЭЦП онлайн

Сервис «Добыто» работает полностью онлайн.

Чтобы подписать любой документ с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), нужно:

выбрать один или несколько документов — 1,

выбрать вашу ЭЦП — 2 и нажать на кнопку «Подписать».

Проверка ЭЦП онлайн

Проверка ЭЦП требуется для подтверждения ее подлинности и срока действия. Чтобы проверить действительность электронной подписи онлайн — воспользуйтесь сервисом Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/eds

Какие документы можно подписать ЭЦП

Документы с ЭЦП может использовать кадастровый инженер. К примеру: межевой план, технический план и акт обследования, которые потом отправляются в Росреестр.

Торги на ЭТП — подписание заявок и документов к 2024 году полностью производится только электронной подписью.

Адвокату и юристу — подписание документов с помощью ЭЦП необходимо для отправки на портал Kad.arbitr, Мой арбитр.

Подписание деклараций ЭЦП для торговли, таможенного оформления.

Разработчикам ПО. Подписание документов ЭЦП для отправки в органы государственной власти, подачи отчетности.

Оценщики подписывают ЭЦП отчеты о рыночной стоимости. При отправке документов в суд также используется электронная подпись.

Заключение договоров и сделок между юридическими лицами при помощи ЭЦП также сейчас имеет широкое применение.

Безопасность сервиса «Добыто» для подписи ЭЦП

ЭЦП является безопасным способом подписать документ, так как ее невозможно украсть, а документ с ней подделать. Сервис для электронной подписи «Добыто» внесен в реестр Российского ПО, что гарантирует его безопасность для пользователей (мы прошли все проверки органами государственной власти). Все компоненты разработаны на территории Российской Федерации, серверы также расположены в нашей стране. Документы с ЭЦП, которые пользователи подписывают при помощи сервиса «Добыто» не сохраняются в нем и выгружаются только подписанту.

Стоимость использования сервиса подписи ЭЦП

Сейчас вы можете подписать документы ЭЦП бесплатно.

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